'Selçuk Tektaş'ın cenazesi' polemiğinde Demet Akalın'dan Lerzan Mutlu'ya yanıt
Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ın vefatı hem sanat camiasını, hem de sevenlerini yasa boğdu. Şarkıcı Lerzan Mutlu da bazı ünlü isimleri bir ölümün üstünden reklam yapmakla suçladı. Konser programlarını Seda Sayan gibi iptal etmediği gerekçesiyle hem eleştirilen hem de 'profesyonel' bulunan Demet Akalın ise hakkında çıkan haberlerle ilgili suskunluğunu bozdu.
Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Lerzan Mutlu Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmayan ünlülere büyük tepki gösterdi. Mutlu'nun sert ifadelerinin ardından Demet Akalın da suskunluğunu bozdu.
"Kahramanlık yapacağım diye sahte kahramanlar sizi..."
Şarkıcı Lerzan Mutlu Instagram'dan yaptığı paylaşımla zehir zemberek açıklamalarda bulundu. "Bir ölünün üstünden bile haber olmak için yalan yanlış haberler yaptırıyorsunuz ya! Tüh, hepinizi yazıklar olsun! Kahramanlık yapacağım diye sahte kahramanlar sizi... Evde de, cenazede de görmedim sizi. Tatilini bile yarım bırakıp, dönmeyen... Halkı kandıran sahte kahramanlar sizi... Bari burada reklam yapmayın." ifadelerini kullandı.
"Tüh, yazıklar olsun!"
"Yazıklar olsun!" diyen Lerzan Mutlu, ardından sözlerine, "Bir susun da millet acısını yaşasın! Harbi zavallısınız, buradan bile reklam çıkarmak! Nasıl bir insansınız ya... Pess, yazıklar olsun. Artistliğe gelince mangalda kül bırakmazlar ama tatillerini yarıda kesip ne cenazeye, ne eve gelmek yok! Bu halkı böyle kandırın. Bir ölünün üzerinden... Tüh, yazıklar olsun!" şeklinde devam etti.
Mesaj Seda Sayan ve Demet Akalın'a mı?
Sanatçının bu sözlerle 15 Ağustos'a kadar sahne almayacağını açıklayan Seda Sayan'ı ve cenazeye katılamayan Demet Akalın'ı hedef aldığı ileri sürüldü.