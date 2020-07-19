Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı

Galatasaray'da Selçuk İnan dönemi sona erdi. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezonun sona ermesiyle aktif futbolculuk kariyerini sonlandıracağını duyurdu

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Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan, bu sezon sonu itibarıyla profesyonel kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Fatih Terim ile katılan Selçuk İnan, "Bugün size hayatımın en önemli parçası olan futbolculuk kariyerimi bu sezon itibarıyla sonlandırdığımı söylemek için buradayım." dedi.

"Aylarca düşündüm, bu kararı almak kolay olmadı"

Aldığı karar konusunda uzun süre düşündüğünü dile getiren tecrübeli futbolcu, "Aylarca düşündüm, hocamızla da istişare ettim. Kolay olmadı ancak böyle bir karar aldık. Bu vesileyle buraya geldiğimde de yanımda olan, giderken de yanımda olan hocama bana göstermiş olduğu sevgiden, vermiş olduğu değerden dolayı çok teşekkür ederim. Onun bende yeri ayrı, onu çok seviyorum" diye konuştu.

Galatasaray'da forma giyerek hayalini gerçekleştirdiğini aktaran Selçuk İnan, şunları kaydetti:

"Çocukluk hayalim olan Galatasaray'da futbol oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için bir onurdu. Başarılarında, başarısızlıklarında 9 sene boyunca beraber olmak benim için bir onurdu. Futbolu bırakırken hüzünlüyüm ama hiç üzgün değilim. Çünkü futbolculuk kariyerimdeki her şeyi en sevdiğim, gönül verdiğim formayla başardım. Bu benim için çok önemliydi. Bu vesileyle asıl cefayı çeken büyük Galatasaray taraftarına da bir şey söylemek istiyorum. Onları çok seviyorum, onlarla büyük başarılar yakaladım, yaşadım. Onlardan ayrılmak biraz zor olacak ama dışarıda göstermiş oldukları sevgi ve saygı benim için hiçbir şeye değişilmez. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimde olacaklar. Onları hiçbir zaman unutmayacağım."

"Her şeyin bir sonu var, bu da bitti"

Selçuk İnan, Galatasaray'a bundan sonra da hizmet etmek istediğini vurgulayarak, "Allah nasip ederse, hocamın takdiriyle ne görev verirlerse Galatasaray'a hizmet etmek için her zaman ben burada olacağım. Yöneticilerimize, başkanımıza, herkese tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu camiada kaptanlık yaptım. Burada oynarken evlendim, burada oynarken baba oldum. Birçok şeyi burada yaşadım. Basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Onlar da hep bizimle beraber oldular. Her şeyin bir sonu var, bitiyor. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolunun kararını açıklarken, duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

Fatih Terim: Kaptanlığı vermek bana nasip oldu

Fatih Terim ise, "Galatasaray'da kaptanlık çok önemlidir, oynadığım yıllardan, takım kaptanlığımdan biliyorum. Galatasaray kaptanlığını Selçuk'a verirken, doğru yaptığımızı şimdi görüyorum. Galatasaray'a layık bir kaptan olmuştur. Son sözlerini futbol adına söyledi. Bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır. Hem Galatasaray'da hem Milli Takım'da kaptanlığı vermek bana nasip oldu. Belki son geldiğimde tatsız geçen bir süre olabilir ama onu tekrardan camiaya kazandırdığımız için mutluyuz. 10 sene, 20 sene bunlar bir kulüple kolay geçmiyor. O da Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz. Diğer türlü şekline ben de izin vermezdim, vermedim de. Galatasaray'a yine büyük katkılar yapacaktır. Galatasaray taraftarının, Selçuk'a sahip çıkması çok önemli. Selçuk, eşine, ailesine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İnşallah Türk futbolcu, futbolculuğu gibi başarılı bir futbol adamı kazanmış olur. Geldiğinde biz vardık, giderken de biz varız. Allah yolunu açık etsin" dedi.

Fatih Terim'in yardımcısı oldu

Teknik direktör Fatih Terim ise, maç sonrasında basın toplantısında Selçuk İnan'ı teknik ekibine dahil ettiğini açıkladı.

Terim, Selçuk İnan'la ilgili olarak "Bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.