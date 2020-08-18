Selçuk Bayraktar'dan Birgün'e müthiş cevap: Eminiz yine çok seveceksiniz!

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, kendisini hedef alan Birgün gazetesine verdiği cevapta "Özellikle SİHA ve füzeleri "çok sevdiğinizi" yayınlarınızdan biliyoruz. Eminiz yine çok seveceksiniz!" dedi.

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Türkiye'ye SİHA ve İHA'larıyla çağ atlatan Baykar Savunma Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yine yerli ve milli menfaatlerin karşısındaki medyanın hedefinde.

Bayraktar'ı "AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı" diye tanımlayan BirGün gazetesi TEKNOFEST için yapılan harcamalarla ilgili algı operasyonu yapmak isterken Selçuk Bayraktar'tan bir açıklama geldi.

"Özellikle SİHA ve füzeleri "çok sevdiğinizi" yayınlarınızdan biliyoruz"

Selçuk Bayraktar, BirGün gazetesinin Twitter'da paylaştığı haberi kendi hesabından paylaşarak şu yorumu yaptı:

"Sadece e-araç yarışması değil! Tübitak, İHA ve Roket yarışmalarını da düzenliyor. Özellikle SİHA ve füzeleri "çok sevdiğinizi" yayınlarınızdan biliyoruz. Bu yıl gençler daha gelişmiş füze ve İHA'larla TEKNOFEST'te yarışacaklar. Bekleriz. Eminiz yine çok seveceksiniz! "

Sadece e-araç yarışması değil!



Tübitak, İHA ve Roket yarışmalarını da düzenliyor.✈



Özellikle SİHA ve füzeleri "çok sevdiğinizi" yayınlarınızdan biliyoruz.✈🚀



Bu yıl gençler daha gelişmiş füze ve İHA'larla TEKNOFEST'te yarışacaklar.



Bekleriz. Eminiz yine çok seveceksiniz! 😀 https://t.co/PMoAYiPnqN — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 17, 2020

TÜBİTAK yazılı açıklama yaptı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) sosyal medya hesabından BirGün gazetesinin haberine ilişkin açıklama yaptı.