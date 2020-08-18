BIST 1.086
DOLAR 7,40
EURO 8,80
ALTIN 476,81
HABER /  YEREL

Selçuk Bayraktar'dan Birgün'e müthiş cevap: Eminiz yine çok seveceksiniz!

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, kendisini hedef alan Birgün gazetesine verdiği cevapta "Özellikle SİHA ve füzeleri "çok sevdiğinizi" yayınlarınızdan biliyoruz. Eminiz yine çok seveceksiniz!" dedi.

Abone ol

Türkiye'ye SİHA ve İHA'larıyla çağ atlatan Baykar Savunma Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yine yerli ve milli menfaatlerin karşısındaki medyanın hedefinde.

Bayraktar'ı "AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı" diye tanımlayan BirGün gazetesi TEKNOFEST için yapılan harcamalarla ilgili algı operasyonu yapmak isterken Selçuk Bayraktar'tan bir açıklama geldi.

"Özellikle SİHA ve füzeleri "çok sevdiğinizi" yayınlarınızdan biliyoruz"

Selçuk Bayraktar, BirGün gazetesinin Twitter'da paylaştığı haberi kendi hesabından paylaşarak şu yorumu yaptı:

"Sadece e-araç yarışması değil! Tübitak, İHA ve Roket yarışmalarını da düzenliyor. Özellikle SİHA ve füzeleri "çok sevdiğinizi" yayınlarınızdan biliyoruz. Bu yıl gençler daha gelişmiş füze ve İHA'larla TEKNOFEST'te yarışacaklar. Bekleriz. Eminiz yine çok seveceksiniz! "

TÜBİTAK yazılı açıklama yaptı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) sosyal medya hesabından BirGün gazetesinin haberine ilişkin açıklama yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas'ta 44 yaşındaki aracına 100 bin lira teklif ettiler satmadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar rekor seviyelerde seyrediyor! Gözler Merkez Bankası toplantısına çevrildi
Rize İl Sağlık Müdürlüğünden ürküten açıklama: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Türk vatandaşlarına turist vizesi durduruldu mu? AB'den resmi açıklama geldi
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 40 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Erzincan'dan iyi haberler gelmiyor 65 yaşa yasak geldi ameliyatlar ertelendi
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (17 Ağustos Pazartesi)
ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi komiser tutuklandı
Güney Kıbrıs: Sorunun çözümü için görüşmelere hazırız
Erzurum'da çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı! Baba ile 2 oğlu öldürüldü
Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi mi sevgilisi kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy yaşı kaç?
Joe Biden 15 Temmuz’u biliyordu FETÖ'cülerin Bylock konuşmalarında çıktı
Masterchef Serhat 2020 kimdir nereli instagram hesabından resti çekti
Yorumlar