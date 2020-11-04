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Selçuk Bayraktar'dan AKINCI için heyecanlandıran açıklama

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'da, ''AKINCI testlerine devam ediyor. Bugün ilk defa; Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi. Semalarımızda hür ve özgür" sözlerine yer vererek test görüntülerini paylaştı.

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Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın tam otonom iniş kalkış testinin başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''AKINCI testlerine devam ediyor. Bugün ilk defa; Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi. Semalarımızda hür ve özgür" sözlerine yer vererek test görüntülerini yayınladı.

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