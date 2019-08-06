Selçuk Bayraktar milli uçan arabanın prototipinin fotoğraflarını paylaştı
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından milli projenin gelişimine ilişkin bilgi ve görselleri paylaştı.
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'da milli uçan araba müjdesi geldi. TEKNOFEST'te ilk uçuşu gerçekleştirebilmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Bayraktar takipçilerinden prototipin boya alternatifleri için yardım istedi. Bayraktar iniş takımlarının tasarımlarının değiştiğini de söyledi. İşte Bayraktar'ın o paylaşımları...
Adı Cezeri olacak: Milli Uçan Otomobil'in modern mekaniğin babası kabul edilen, Artuklu Sarayı'nın 26 yıl başmühendisliğini yapan Ebû’l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri'den ilham alınarak CEZERİ olarak belirlenmesi dikkati çekti.
Milli uçan arabaya ismi verilen El Cezeri merak konusu oldu. Bilim alanında çığır açan eserlere imza atan Cezeri nereli ve nerede yaşadı? İşte ayrıntılar:
El Cezeri kimdir? 1136 senesinde Cizre’nin Tor mahallesinde doğan Cezeri’nin asıl ismi Ebul İzz İsmail er Rezzaz’dır. Cizre’de doğduğu amacıyla Cezeri ismiyle bilinmektedir. Cezeri, Artuk Beyliği’nin medreselerinde yetişmiş ünlü bir fizikçi, mekanikçi olan bilim insanıdır. Fizik sahasında Geometri disiplininden yararlanarak mekanik icatlar yapmıştır. makineler geliştirerek icatlarını geliştirmiştir. Farklı çark ve dişliler kullanmıştır.
Mühendislik ile mekaniği birleştiren, mühendislikte mekanik araçların kullanılmasını öngören ve bu araçların geliştirilmesi için çalışmalar yapan biridir. Kısaca, Kitabul Hiyel isimli eserinde bu alanda yaptığı teknik araç çalışmalarını altı bölümde sunmuştur. Mühendislikte mekanik araç kullanımına dair saatlerden, kap kacak aletlerinden, su pompalarından, değişik türde birçok mekanik aletten bahsetmiştir. Cezeri matematik, geometri, fizik bilgilerini mekanik düzeyde ampirik olarak değerlendirmiştir. Hatta oluşturduğu araçları kağıtlar üzerinde tasarlayıp öyle denemiştir.