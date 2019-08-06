Selçuk Bayraktar milli uçan arabanın prototipinin fotoğraflarını paylaştı

El Cezeri kimdir? 1136 senesinde Cizre’nin Tor mahallesinde doğan Cezeri’nin asıl ismi Ebul İzz İsmail er Rezzaz’dır. Cizre’de doğduğu amacıyla Cezeri ismiyle bilinmektedir. Cezeri, Artuk Beyliği’nin medreselerinde yetişmiş ünlü bir fizikçi, mekanikçi olan bilim insanıdır. Fizik sahasında Geometri disiplininden yararlanarak mekanik icatlar yapmıştır. makineler geliştirerek icatlarını geliştirmiştir. Farklı çark ve dişliler kullanmıştır.

Mühendislik ile mekaniği birleştiren, mühendislikte mekanik araçların kullanılmasını öngören ve bu araçların geliştirilmesi için çalışmalar yapan biridir. Kısaca, Kitabul Hiyel isimli eserinde bu alanda yaptığı teknik araç çalışmalarını altı bölümde sunmuştur. Mühendislikte mekanik araç kullanımına dair saatlerden, kap kacak aletlerinden, su pompalarından, değişik türde birçok mekanik aletten bahsetmiştir. Cezeri matematik, geometri, fizik bilgilerini mekanik düzeyde ampirik olarak değerlendirmiştir. Hatta oluşturduğu araçları kağıtlar üzerinde tasarlayıp öyle denemiştir.