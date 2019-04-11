Selami Şahin'in Kızı gönlünü siyahi gence kaptırınca isyan etti
Selami Şahin'in 23 yaşındaki kızı İrem Şahin gönlünü yabancı uyruklu Oliver Tambo'ya kaptırdı. Selami Şahin'in bu ilişkiye onay vermediği iddia edildi
Ünlü sanatçı Selami Şahin'in 23 yaşındaki kızı İrem Şahin gönlünü yabancı uyruklu Oliver Tambo'ya kaptırdı. Selami Şahin'in bu ilişkiye onay vermediği iddia edildi.
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Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor
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Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken, bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor.
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Kimi kameralar önünde büyüyor, kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor.
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