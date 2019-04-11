Selami Şahin'in Kızı gönlünü siyahi gence kaptırınca isyan etti

Selami Şahin'in Kızı gönlünü siyahi gence kaptırınca isyan etti

Selami Şahin'in 23 yaşındaki kızı İrem Şahin gönlünü yabancı uyruklu Oliver Tambo'ya kaptırdı. Selami Şahin'in bu ilişkiye onay vermediği iddia edildi

Selami Şahin'in Kızı gönlünü siyahi gence kaptırınca isyan etti - Sayfa 1

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in 23 yaşındaki kızı İrem Şahin gönlünü yabancı uyruklu Oliver Tambo'ya kaptırdı. Selami Şahin'in bu ilişkiye onay vermediği iddia edildi.

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Selami Şahin'in Kızı gönlünü siyahi gence kaptırınca isyan etti - Sayfa 2

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor

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Selami Şahin'in Kızı gönlünü siyahi gence kaptırınca isyan etti - Sayfa 3

Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken, bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor.

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Selami Şahin'in Kızı gönlünü siyahi gence kaptırınca isyan etti - Sayfa 4

Kimi kameralar önünde büyüyor, kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. 

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