Selami Şahin bu ilişkiyi onaylamıyor! Kızı İrem Şahin sevgilisi için Zambiya'ya gitti
Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'in, Didem Soydan'la aşk yaşaması gündemde yerini korurken, kızı İrem Şahin'in Zambiyalı Oliver Tambo ile ilişkisi usta sanatçının canını sıktı.
Selami Şahin'in çocukları, aşk hayatlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak oyuncu Kemal Uçar'la görüntülenen Selami Şahin'in kızı İrem Şahin, Uçar hakkında "Kendisi abim olur" demiş ve magazin gündemini günlerce meşgul etmişti.
Kemal Uçar ile iddiaların ardından Türkiye'de eğitim gören Zambiyalı Oliver Tambo isimli bir genç ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilen İrem Şahin'in, sevgilisinin memleketine gittiği ortaya çıktı.
Babadan ret anneden onay: Baba İrem Şahin'in bu ilişkiye onay vermediği konuşulurken, anne Didem Şahin, bir röportajında kızının aşkı için şu ifadelere yer vermişti;
Erkek arkadaşına niye tepki vereyim: "Tabii ki genç kız, erkek arkadaşı olacak normal, tabii uygun buluyorum neticede çocuklarımızın hayatı bu, hepsinin hayatı kendine. Çocuklarımın arkasındayım, destekliyorum, niye tepki vereyim erkek arkadaşına?”