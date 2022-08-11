Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer zor dönemlerini anlattı! Anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı

"Burada daha dokuz günlüksün. Ne zor şeymiş emzirmek/emzirmeyi öğrenmek. Ağlamaktan helak olmuştum 'onu besleyemeyeceğim' diye. 'Beceremiyorum' diye kendimi yerken mastit olma yolunda gidiyordum ki imdadıma Ayşe ebe yetişmişti."