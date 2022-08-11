Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer zor dönemlerini anlattı! Anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı
Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ve eşi Lara Tümer geçtiğimiz günlerde kızlarını kucaklarına almışlardı. Lara Tümer kızını emzirirken verdiği bir pozu paylaşıp anneliğin zorluklarını anlattı.
Uzun süredir yaşadıkları aşkı geçtiğimiz nisan ayında nikahla taçlandıran ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ve Lara Tümer ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı. İlke kez anne baba olma duygusunu tadan çiftten Lara Tümer sosyal medya hesabından kızıyla yaptığı bir paylaşımla herkesi duygulandırdı.
Oyuncu Selahattin Paşalı, geçtiğimiz nisan ayında Lara Tümer ile nikah masasına oturmuştu. Düğünde karnı burnunda olan Lara Tümer Paşalı kızı Pera'yı, 1 Temmuz’da kucağına aldı
Geçtiğimiz gün emzirme pozunu paylaşan oyuncunun eşi paylaşımıyla dikkat çekti. Lara Paşalı göğsünü emojiyle sansürleyerek yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Burada daha dokuz günlüksün. Ne zor şeymiş emzirmek/emzirmeyi öğrenmek. Ağlamaktan helak olmuştum 'onu besleyemeyeceğim' diye. 'Beceremiyorum' diye kendimi yerken mastit olma yolunda gidiyordum ki imdadıma Ayşe ebe yetişmişti."