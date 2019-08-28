Selahattin Özdemir'in cenazesinde şarkı söylendi kızları gözyaşlarına boğuldu
Geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane isimlerinden Selahattin Özdemir için bugün cenaze töreni düzenlendi.
Bir dönem çıkardığı şarkılarla adını müzik dünyasına altın harflerle yazdırmayı başaran Selahattin Özdemir, bugün yakınları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Sabah saatlerinde Mersin Toros Devlet Hastanesi morgundan alınan Selahattin Özdemir'in cenazesi, kent merkezindeki Muğdat Camii'ne getirildi.
Kızları, kardeşleri ve sevenleri yalnız bırakmadı: Buradaki cenaze törenine Özdemir'in kızları Sena ve Yıldız, kardeşleri, sanatçı arkadaşları Yunus Bülbül, Muhittin Seçen, Özkan Can, Enver Yılmaz, Ali Turaç ile çok sayıda seveni katıldı.
Aramızda sıra dağlar şarkısı söylendi: İl Müftüsü Şaban Kondi'nin öğleyin kıldırdığı cenaze namazının ardından omuzlanan Özdemir'in tabutu, cami dışındaki cenaze aracına konulurken, hayranları hep bir ağızdan 'Aramızda Sıra Dağlar' isimli şarkıyı söyledi.