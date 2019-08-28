Selahattin Özdemir'in cenazesinde şarkı söylendi kızları gözyaşlarına boğuldu

Kızları, kardeşleri ve sevenleri yalnız bırakmadı: Buradaki cenaze törenine Özdemir'in kızları Sena ve Yıldız, kardeşleri, sanatçı arkadaşları Yunus Bülbül, Muhittin Seçen, Özkan Can, Enver Yılmaz, Ali Turaç ile çok sayıda seveni katıldı.