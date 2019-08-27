Selahattin Özdemir'den acı haber geldi kalp krizinin ardından yaşama tutunamadı
Geçtiğimiz gün rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla milyonlarca dinleyici kitlesine ulaşmayı başaran usta sanatçı Selahattin Özdemir 56 yaşında hayatını kaybetti. Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde 2 gün önce rahatsızlanan Selahattin Özdemir, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Rahatsızlanmasının arından acil servisteki ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ardından cerrahi yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
Hayati tehlikesi bulunuyordu: Selahattin Özdemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmiş ve hayranları ise Selahattin Özdemir için dua istemişti.
Yakınları hastaneye koştu: Aslen Adanalı olan Selahattin Özdemir'in ölüm haberi üzerine yakınları, hastaneye koştu. Peki ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğan Selahattin Özdemir kimdir?