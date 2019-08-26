Selahattin Özdemir kalp krizi geçirdi yoğun bakımda durumu ciddi

'Yaşarken ölenler için', 'Kimseyi bu kadar sevmedim' ve 'Aramızda sıra dağlar' gibi arabesk parçalarıyla yıldızını parlatan Selahattin Özdemir'den hayranlarına kötü haber. Önceki gece Mersin'de kalp krizi geçiren Özdemir'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi.