Selahattin Duman son yolculuğa uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi
İZMİR'de tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşama veda eden gazeteci Selahattin Duman Bodrum’da toprağa verildi.
İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Selahattin Duman'ın cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde defnedildi. Duman için Gündoğan Mahallesi'ndeki mezarlıkta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze törenine spor, sanat, siyaset ve iş dünyasından kişiler katıldı.
Kızı Özge Duman, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını, babasının sağlık durumunun kötü gitmesi nedeniyle böyle bir acı durumu beklediklerini söyledi.
Babasının hayata bağlı, komik ve canlı bir insan olduğunu anımsatan Duman, bugünün geleceğini hiç düşünmediğini dile getirdi.
Sanatçı arkadaşı Zülfü Livaneli de Selahattin Duman'ın özel bir insan olduğunu aktardı.