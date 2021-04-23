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Selahattin Duman son yolculuğa uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Selahattin Duman son yolculuğa uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

İZMİR'de tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşama veda eden gazeteci Selahattin Duman Bodrum’da toprağa verildi.

Selahattin Duman son yolculuğa uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Selahattin Duman'ın cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde defnedildi. Duman için Gündoğan Mahallesi'ndeki mezarlıkta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze törenine spor, sanat, siyaset ve iş dünyasından kişiler katıldı.

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Selahattin Duman son yolculuğa uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Kızı Özge Duman, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını, babasının sağlık durumunun kötü gitmesi nedeniyle böyle bir acı durumu beklediklerini söyledi.

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Selahattin Duman son yolculuğa uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Babasının hayata bağlı, komik ve canlı bir insan olduğunu anımsatan Duman, bugünün geleceğini hiç düşünmediğini dile getirdi.

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Selahattin Duman son yolculuğa uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Sanatçı arkadaşı Zülfü Livaneli de Selahattin Duman'ın özel bir insan olduğunu aktardı.

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