Selahattin Demirtaş'tan Kobani Davası’nda Öcalan sözleri: "Türkiye Abdullah Öcalan ile görüşmelidir"

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobanê Davası'nda konuştu. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan Demirtaş, "Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir." ifadelerini kullandı.

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6-8 Ekim 2014’te gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 21’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası’nın 16’ncı duruşması Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü’nde devam ediyor.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, HDP’li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda avukat ve izleyici katıldı. Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) bağlı Avukat Hakları Merkezi’nden (AHM) bir temsilci de gözlemci olarak yer aldı.

Demirtaş SEGBİS ile duruşmaya bağlandı

Sincan Cezaevi'nde tutulan siyasetçiler duruşma salonunda hazır bulunurken, farklı cezaevlerinde bulunan siyasetçiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

"Ankara’da, Trabzon’da hakkım var"

Kobani davasında savunma yapan Demirtaş, "Resmi ideolojiye uymuyorsa sanatçı da olsa, siyasetçi de olsa terörist kabul ediliyor ‘Burası Türk yurdudur. Sevmeyen terk etsin’ diyorlar. Hayır burası hepimizin yurdudur. Kürt olarak benim Ankara’da, Trabzon’da hakkım var. Bölünmeyi engellemenin yolu tekleştirmek değil birleşmektir. Birlik çokluktur. “Tek dil, tek millet” Hitler’in sloganıdır. Sene 2022’de savcı önümüze bir mütalaa koymuş. Mütalaanın temelinde Kürt sorunu, Kürtçe konuşma ve Kürtlükle ilgili meseleler. Herkes ders çıkarmalı. Yüz yıldır birbirimize çektirdiğimiz acılara son vermemiz lazım.

"Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir"

Tüm sorunları çözmek için birilerinin cesaretli davramansı gerekir diyen Demirtaş, "Özgürlüğünden feragat etmesi gerekecek. Korkak ve kaypak siyasetçilerle bu iş yürümez. Bize fedai siyasetçiler lazım. Terörist yaftası yemeyi göze almanız lazım. Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir." ifadelerini kullandı.

Kobani davası gelişmelerini twitter'dan paylaştı

"Irkçılık üzerine kurulan beka çoktan yıkıldı. Artık değişim zamanıdır. Bir kısım muhalefet partisi dahil HDP’yi dışlayan ve kapatmaya çalışanlara karşı biz değişim zamanının geldiğini düşünüyoruz.

İtirazı olan var mı? Devletin bekasını tekçilik üzerinden kuranlar, cemaatçiler, emperyalistler itiraz ediyor, evet.

"Biz neden tehdit olalım, Binali Yıldırım’ın Hollanda’daki 26 milyar dolar serveti tehlikedir"

Ülkeyi bölünme tehditi ile karşı karşıya bırakanlar biz değil bu mütalaanın arkasındakilerdir. Türkiye Cumhuriyeti’ne herkesten çok sahip çıkacağız

Bekacılar ve hırsızlar bir kurgu oluşturdu: “HDP’nin oyu ile belirlenecek bir MGK, devlet için bir tehdit olarak görülüyor”. Biz neden tehdit olalım, Binali Yıldırım’ın Hollanda’daki 26 milyar dolar serveti tehlikedir."