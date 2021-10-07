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Selahattin Demirtaş'tan FOX TV'ye çıkan Başak Demirtaş açıklaması: Tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse

Selahattin Demirtaş'tan FOX TV'ye çıkan Başak Demirtaş açıklaması: Tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV'ye çıkmasıyla ilgili eleştirilere tepki göstererek, "Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz" dedi.

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FOX TV'nin PKK terör örgütü üyelerinin sokakları yangın yerine çevirdiği 6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde Başak Demirtaş'ın konuk etmesinin yankıları sürüyor.

Kendisi ve Demirtaş'ın pişman olmadığını söyledi

RTÜK, Başak Demirtaş,'ı yayınında konuk eden FOX TV hakkında inceleme başlattı. Demirtaş'ın Kobani olayları ve diğer suçlamalar için kendisinin ve eşinin pişman olmadığını söylemesi tepki çekti.

Eleştiriler üzerine önce Başak Demirtaş sonra Selahattin Demirtaş, Twitter adreslerinden açıklamalarda bulundu.

"Yalanlar üretilmiş algılar"

Demirtaş yaptığı paylaşımda "Beş yıldır, gece gündüz her kanalda Selahattin’e ve arkadaşlarına iftira atmak, onları suçlamak serbestken suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç? Maalesef hem utanç verici hem de üzücü bir durum. Demek ki beş yıllık yalanlar ve iftiralar, bir saatlik hakikat karşısında tuzla buz olabiliyormuş. Bu kadar saldırıya gerek yok, hakikatin karşısında tüm yalanların, üretilmiş algıların sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilinmesi gerekirdi." ifadelerine yer verdi.

Selahattin Demirtaş: Milyonlar gibi benim de kalbim seninle Başak

Eşinin tweetinden hemen sonra Demirtaş, paylaşım yaptı. Demirtaş, eşiyle ilgili eleştirilere "Milyonların yürekli dayanışmasını unutmayacağım gibi, bunu da asla unutmayacağım. Milyonlar gibi benim de kalbim seninle Başak." ifadelerini kullanarak destek mesajı paylaştı ve "Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz" dedi. 

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