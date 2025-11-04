Selahattin Demirtaş'tan Devlet Bahçeli'ye teşekkür mektubu

Selahattin Demirtaş mektubunda, "Sayın Devlet Bahçeli, bu günkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

Abone ol

Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Lideri'nin yanıtladığı sorulardan biri ise kamuoyunun gündemini değiştirdi. Kobani Davası kapsamında 2016 yılında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili soruya yanıt veren Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM"

Bunun akabinde ise MHP Lideri Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş'tan teşekkür mektubu geldi.

Mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı;

Merhabalar; Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

"HEP BİRLİKTE YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ"

Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz.

Benim de kibir siyasetinin de böyle bir lüksü yoktur; bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur.

Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor; ben feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur.

"SİLAHLAR ORTADAN KALKACAK, CUMHURBAŞKANI SÜRECİN ARKASINDA"

Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak ortadan çıkacak; burası nettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır.

Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır.

Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkan ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış.