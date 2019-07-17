Selahattin Demirtaş'ın davasında ikinci gün : 'Salla gitsin tutarsa...'

142 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Savcılar, fezlekeleri hazırlarken, salla gitsin ya tutarsa yöntemi izlemiş" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olarak yargılandığı ana davanın duruşması, ikinci gününde Ankara Sincan Hapishane Kampüsü'nde devam ediyor. Demirtaş, duruşmaya dün olduğu gibi bugün de Edirne Cezaevinden SEGBİS yoluyla bağlanıyor.

"Suçun somutlaştırılması yapılmamış"

Hakkında hazırlanan fezlekelerin siyasi saiklerle hazırlandığını ifade eden Demirtaş sözlerine şu şekilde devam etti: 25 no'lu fezlekede isnat edilen suçun tarihi 28 Eylül 2013. Fezlekenin düzenlenme tarihi ise 24 Şubat 2016. Fezlekenin hazırlanması için iki buçuk yıl beklenmesi bile, siyasi saiklerle olduğunun göstergesidir. Bu fezleke de dahil olmak üzere hiçbir fezlekede, suçun somutlaştırılması yapılmamış.

"Fezlekeden okuyacağım ama tahmin yürüteceğiz"

Örneğin terör örgütü propagandasını hangi cümlelerle yaptığım belirtilmemiş. Salla gitsin, ya tutarsa yöntemi izlemiş savcılar. Dolayısıyla fezlekeden okuyacağım ama tahmin yürüteceğiz. Galiba mahkemenin de yaptığı budur. Hangi sözlerim hangi suçlamayla ilişkilendirmiş diye tahmin yürüteceğiz.

"Beni Yunanistan sınırından öteye bıraksanız, kaçmam"

Dün SEGBİS sistemi aracılığıyla Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden duruşmaya katılan Demirtaş, mahkemenin kendisini hukuka aykırı şekilde tutuklu olarak yargıladığını söyleyerek, "Beni Yunanistan sınırından öteye bıraksanız, kaçmam. Bizi buraya atanlardan hesap sormak için gelirim" demişti.

"Sadullah Ergin'in çok çaba sarf etti"

Savunmasında barış sürecine değinen Demirtaş, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in çok çaba sarf ettiğini söyleyerek, "Temel hedefimiz, Türkiye'yi barış sürecine evriltmekti. O dönemde görüşme yaptığımız Sadullah Ergin de çaba sarf etti, hakkını teslim etmek lazım. Örneğin Sincan Cezaevinde açlık grevinde olan tutukluları bizzat ziyaret etti" diye konuşmuştu.