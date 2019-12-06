Selahattin Demirtaş'ın anne ve babası trafik kazası yaşadı hastaneye kaldırdılar

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş ve babası Tahir Demirtaş içinde olduğu araç trafik kazası yaptı. Sadiye ve Tahir Demirtaş'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunduğu Edirne F tipi Cezaevinde kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş ve babası Tahir Demirtaş'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Sadiye ve Tahir Demirtaş hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi edinildi.

Demirtaş'ı ziyaret gidiyorlardı

Kazanın aile bireylerinin Demirtaş'ı ziyarete gittiği sırada yaşandığı öğrenilirken HDP'den kaza ile ilgili açıklama geldi.

HDP'den açıklama geldi

HDP, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sn. Selahattin Demirtaş'ın ailesi bu sabah saatlerinde cezaevi ziyaretine giderken trafik kazası geçirmişlerdir, aile bireyleri Çorlu Devlet Hastanesi, Reyap Hastanesi ve Vatan Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Halkımızı dayanışmaya bekliyoruz. Tüm halkımıza duyurulur." dedi.