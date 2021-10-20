Sel uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji saat verip uyardı bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin Sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.