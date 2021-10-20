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Sel uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji saat verip uyardı bu illerde yaşayanlar dikkat

Sel uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji saat verip uyardı bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Sel uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji saat verip uyardı bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin Sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

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Sel uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji saat verip uyardı bu illerde yaşayanlar dikkat

Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

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Sel uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji saat verip uyardı bu illerde yaşayanlar dikkat

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Sel uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji saat verip uyardı bu illerde yaşayanlar dikkat

Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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