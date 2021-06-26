Seksilik yanıtları olay oldu! En sevmedikleri şey şaşırttı Tv8 Masterchef jürileri itiraf etti
Tv8 MasterChef Türkiye 2021'nin jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu çarpıcı açıklamalarıyla olay oldu.
Masterchef'in yeni sezonu heyecanla beklenirken MasterChef Türkiye jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu. Jüri üyeleri yaptıkları çarpıcı itiraflarla olay oldu.
Pek çok yemek yarışması yapıldı, yapılıyor. Hiçbirinde şefler bu kadar, sizin gibi star olamadı. Bunu nasıl
sağladınız?
SOMER SİVRİOĞLU: MasterChef Avustralya’da 10 sene önce bile reyting rekorları kırardı. Marka değeri çok yüksek, Şampiyonlar Ligi gibi... Bunun etkisi büyük.
MEHMET YALÇINKAYA: Somer’e katılıyorum ama biz halka da çok dokunduk. Bizi sevdiler. Bu ilgiyi özellikle Anadolu’ya gittiğimizde anlıyoruz. Mesela sabah 10.30’da çekimimiz var; 7.30’da o mekânın kapısının önünde bizi görmek isteyen 15 bin kişi oluyor.
Yarışmacıları seçeceğiniz MasterChef Türkiye elemeleri bu gece TV8’de başlıyor. İlk yemek tadımında kimin birinci olacağını hissedebiliyor musunuz?
MEHMET YALÇINKAYA: İlk aşamaya üzerinde çalıştıkları yemeklerle geliyorlar. Bu sebeple hissetmek zor. Yarışmacılar kendini daha çok düellolarda belli ediyor. “Bu yarışmacı iyi gider” diyebiliyoruz ama birinciyi bilmek imkânsız. Çünkü bu yarışma çok kademeli. Çok iyi yemek yapsanız da iyi planlama yapamazsanız ‘patlayabilirsiniz’.
Yarışmacıları gerçekten sadece yemek becerilerine göre mi seçiyorsunuz? Karakterleri, sivrilikleri, reyting getirileri onları seçmenizde etken değil mi?
SOMER SİVRİOĞLU: Kararı tamamen yemek üzerinden veriyoruz. Geçen sene başvuranlar arasında Kayhan (Özekin) diye biri vardı; herkes onu yarışmaya alacağımızı düşündü ama almadık. Çünkü yemekleri diğerlerinden iyi değildi. Tabii güzel yemek yapıp bir de ilginç bir karakteri varsa çok iyi ama yemek yapamıyorsa hiç şansı yok.
DANİLO ZANNA: Sivri karakter dedin de zaten sen hiç normal olan, iyi bir şef gördün mü?