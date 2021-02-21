Seksilik formülünü verdi! 'Ruh hastası' cevabıyla Merve Boluğur hayranlarını şaşırttı
Son dönemde attığı her adım ile magazin gündeminde olan 33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, hayranlarının sorularını cevapladı.
Son günlerde sosyal medyadaki sürpriz açıklamalarıyla gündeme gelen Merve Boluğur, geçtiğimiz haftalarda cinsellik itirafıyla büyük ses getirmişti. Elektro pop şarkılarıyla gündeme gelmesi beklenirken Enes Batur'un programına katılmasıyla Boluğur, hayranlarını şaşırtmıştı.
Cinsellik itirafında Boluğur "İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek 1 aydan önce eve girmemeli. Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın. Kız da bir izlenimi verir. Birinci gündem film mi izleyeceğiz. Birinci günden film filan izleyemeyiz..." demişti.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu. Geçtiğimiz haftalarda Youtube kanalı açan ve özel hayatıyla ilgili deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Boluğur, bu kez Instagram gelen soruları cevapladı.
Boluğur bir takipçisinin, "Beni özlüyor musun?" sorusuna "Gel yamacıma" yanıtını verdi.