Seksilik formülünü verdi! 'Ruh hastası' cevabıyla Merve Boluğur hayranlarını şaşırttı

Cinsellik itirafında Boluğur "İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek 1 aydan önce eve girmemeli. Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın. Kız da bir izlenimi verir. Birinci gündem film mi izleyeceğiz. Birinci günden film filan izleyemeyiz..." demişti.