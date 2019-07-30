Seksi sevgilisi olay oldu! Kardeş Çocukları'ndaki Berkay Hardal yakalandı
İstanbullu Gelin ile tanınan daha sonra Kardeş Çocukları dizisi kadrosuna katılan Berkay Hardal'ın seksi sevgilisi olay oldu. Berkay Hardal'ın yeni sevgisi Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin hareminden çıktı.
İstanbullu Gelin dizisi ile tanınan ve son olarak Star'ın sevilen yapımı Kardeş Çocukları kadrosuna dahil olan ve Savaş Ekim karakterine başarılı bir şekilde hayat veren yakışıklı oyuncu Berkay Hardal gönlünü yine bir güzele kaptırdı.
Dizinin sezon finali yapmasını fırsat bilen genç oyuncu soluğu tatilde, Muğla'da aldı. Şu sıralar aşklını gözlerden uzak ve gizli gizli yaşamayı tercih eden Hardal'ın sevgilisi ise yine tanınan biri! Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Elif rolüyle ekran hayatına başlayan Dilan Telkök.
Son olarak TRT1'in Halka dizisinde İrem karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Dilan Telkök yanı zamanda sosyal medya fenomi. İkilinin dolu dizgin bir aşka yelken açtığı ve aşklarını sır gibi sakladığı ise magazin basınının gündeminde.
İlk olarak İstanbullu Gelin'de Boran'ların en küçük oğlu Murat karakteri ile tanınan ve kısa sürede yakışılığı ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Berkay Hardal, aşk hayatı ile gündemde kalmayı başarıyor.