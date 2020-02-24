"Seksi Şempanze" olarak ünlenen Yıldız Kaplan'ın son hali şaşırttı!

Oyunculuğu ve şarkıcılığı bıraktığını söyleyen Yıldız Kaplan, "Oğlum Akif dünyaya geldikten sonra ona adapte oldum. Oğlumun futbol yeteneği olduğu için Fenerbahçe alt yapısına verdik. Elimi ayağımı çekmek zorunda kaldım sanat dünyasından... Çünkü 'Çocuk da yaparım, kariyer de' algısı var ya öyle bir şey olmuyor. İmkansız gibi. Mutlak bir taraf eksik kalıyor." ifadelerinde bulundu.