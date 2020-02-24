"Seksi Şempanze" olarak ünlenen Yıldız Kaplan'ın son hali şaşırttı!
Bir Dönem Tatlı Kaçıklar isimli dizideki "Seksi Şempanze" karakteriyle akılları baştan alan Yıldız Kaplan'ın son haline beğeni yağıyor.
90'ların efsane dizisi Tatlı Kaçıklar ile şöhreti yakalayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Yıldız Kaplan yıllar geçmesine rağmen genç görünümüyle sosyal medyada beğeni topluyor.
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Diziden sonra şarkıcılık kariyerine geçiş yapan ünlü isim bir dönem güzelliği ile akıllarda yer etmişti.
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38 yaşında ikinci kez anne olan Yıldız Kaplan'ın Akif isminde bir de oğlu var.
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Oyunculuğu ve şarkıcılığı bıraktığını söyleyen Yıldız Kaplan, "Oğlum Akif dünyaya geldikten sonra ona adapte oldum. Oğlumun futbol yeteneği olduğu için Fenerbahçe alt yapısına verdik. Elimi ayağımı çekmek zorunda kaldım sanat dünyasından... Çünkü 'Çocuk da yaparım, kariyer de' algısı var ya öyle bir şey olmuyor. İmkansız gibi. Mutlak bir taraf eksik kalıyor." ifadelerinde bulundu.
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