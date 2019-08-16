Seksi şarkıcı Ebru Polat'ın havuz pozu ve yorumu yıktı geçti!
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, havuzdaki son paylaşımı ve yorumu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Tatil paylaşımlarıyla sıklıkla adını duyurmayı başaran Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde tekne kullandığı paylaşımıyla beğenileri toplamıştı. Paylaşımı üzerinden kendisine atılan bir mesaja sinirlenen Polat, mesajı paylaşıp ateş püskürmüştü.
Ahlaksız teklifi ifşa etmişti
Ebru Polat, kendisine gelen "Benim teknemi de kullanabilirsiniz; hatta size tekne hediye edebilirim"mesajını paylaşmış. Polat, bu paylaşımın altına "Bunu özellikle buraya koyuyorum; bi daha bu tarz mesajlar alırsam isim ile birlikte paylaşacağım... Bir b.k bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler..." yorumunu yapmıştı.
Geçtiğimiz günlerde elbisesiyle denize girerek gündeme gelen Ebru Polat, Reynmen'in Ela şarkısına çektiği klibiyle de çok konuşulmuştu.
Bikinili paylaşımı olay olmuştu
Genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bikinili videosunu paylaşarak hemcinslerine, "Fotoğraf değil, video atın" şeklinde seslenmişti.