Seksi pozları ile ünlenen modelden ahlaksız teklif!
Seksi pozları ile instagramı sallayan oyuncu ve model Stephanie Cayo nun twitter'da yazdığı öpücük teklifi olay oldu Perulu manken-oyuncu Cayo Peru'yu finale taşıyacak golü kim atarsa onu öpeceğini söyledi.
İnstagram ve twitter'ı aktif bir şekilde kullanan Perulu manken-oyuncu Stephanie Cayo, ülkesinin futbolcularını 2019 Copa Amerika şampiyonasında finale çıkmaları konusunda heyecanlandıran bir söz verdi. Peru'yu finale taşıyacak golü kim atarsa onu öpeceğini söyledi.
Perulu aktris Stephanie Cayo, ülkesinin futbolcularını 2019 Copa Amerika şampiyonasında finale çıkmaları konusunda cesaretlendirmek için alışkın olmadığımız bir teklifte bulundu.
Çarşamba günü Şili ve Peru arasında oynanacak yarı final maçı Porto Alegre şehrinde gerçekleşecek. Ünlü isim Stephanie Cayo da bu heyecana kendisini fazla kaptırmış olmalı ki takımı finale taşıyan kişiyi öpme sözü verdi.
31 yaşındaki aktris, 800.000 kişi tarafından takip edilen Twitter hesabında "Peru milli takımını öpmek istiyoruz. Ciddi ciddi Çarşamba günü Şili'yi mağlup etmek için kim gol atarsa atsın (tabii ki karşı tarafın rızasıyla) o kişiye öpücük teklif etmeyi düşünüyorum." tweetini attı.