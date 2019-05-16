Seksi oyuncu 'Sütyen sevmeyen ünlüler' kervanına katıldı
Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında kıyafetiyle sınıfta kalan Amber Heard geçtiğimiz gün Fransa'da öğle yemeği sırasında sütyensiz yakalanan seksi oyuncu dikkatleri üzerine çekti
Johnny Deep’ten şiddet gördüğünü öne sürerek 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanan ünlü oyuncu Amber Heard şu sıralar Cannes'da.
Güzel oyuncu da tercih ettiği kıyafetle "sütyen sevmeyen ünlüler" kervanına katıldı.
İşte sütyen sevmeyen ünlüler
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Cannes Film Festival'inde dikkat çeken bir isim de Amber Heard idi. Öğle yemeğine gelirken giydiği sütyensiz üstü ve eteğiyle dikkat çeken Heard görenlerin beğenisini topladı.
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Rita Ora, yere kadar uzanan ipek elbisesi içinde son derece iddialıydı.
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Saçlarını açık bırakan, mavi çerçeveli bir gözlük takan ve ince altın zincirlerle aksesuar konusunda da cesur davranan 27 yaşındaki güzel, kusursuz görünüyordu.
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