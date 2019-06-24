Seksi model manken Didem Soydan'dan Ekrem İmamoğlu’na teşekkür
Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla öne çıkan model Didem Soydan, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamnoğlu'na şu sözlerle teşekkür etti.
Sonuçların belli olmasının ardından sosyal medya hesabı İnstagram'dan bir paylaşımda bulunan ve İmamoğlu üzerinden ülke gündemine yönelik tespitlerde bulunan Soydan, şu satırları takipçilerine ulaştırdı:
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“Sen bize özlediğimiz ışığı, umudu, birleşmeyi getirdin. O kadar uzun zamandır ( ilk oy kullandığımda beri) bu ülkenin adım adım gerilediğine, insanların haksız yere hapislerde tutulduğuna, münasebetsiz konuşmaların tamamına ve kötülük adına bütün tanımların canlı vücut bulmuş hallerine tanık olduk ki…
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Bu ülkenin işgal altında gibi hissettirilmesi, ayrışmış hissetmenin burukluğu ve hayal kırıklığı ile ağzına kadar dolmuş halini hiç söylemiyorum bile
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İşte Didem Soydan'ın paylaşımı
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