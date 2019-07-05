Seksi manken ahlaksız teklifi twitter'dan yazdı ülkeyi karıştırdı!

İnstagram ve twitter'ı aktif bir şekilde kullanan Perulu manken-oyuncu Stephanie Cayo, ülkesinin futbolcularını 2019 Copa Amerika şampiyonasında finale çıkmaları konusunda heyecanlandıran bir söz verdi. Peru'yu finale taşıyacak golü kim atarsa onu öpeceğini söyledi.