Seksenler'in Ahmet'i Şoray Uzun'dan şaşkına çeviren itiraf! Utanmadan aldım diyerek ilk kez anlattı
Ünlü oyuncu Şoray Uzun, katıldığı televizyon programında bulunduğu itirafla herkesi şaşırttı.
TRT 1'de ekrana gelen Seksenler dizisinde Ahmet Özdemir karakterini canlandıran Şoray Uzun başarılı oyuncuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Uzun'un bu defa magazin gündemine oyuncuğu ile değil yıllar sonra yaptığı itirafla geldi.
Şoray Uzun, Hülya Koçyiğit’in “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Üniversiteden sonra Selim İleri’nin editörü olduğu Argos dergisinde çalışan Uzun, bir itirafta bulundu.
Yaptığı röportajla ödül kazandığını belirten oyuncu, aldığı ödülü hak etmediğini söyledi. Şoray Uzun bu ödülü hak etmemesinin sebebini ise şöyle açıkladı:
"Bülent Oran’la bir röportaj yapılacaktı. Oran’la buluştuk Ortaköy’de. O da fabrikada senaryo yazmaya başladığı için gürültülü ortamları seviyordu. Böyle bire bir sohbet edemiyorsunuz, bir süre sonra takılıyor."