Seksenler Kefaret Kazara Aşk Masterchef'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
1 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Kazara Aşk, Seksenler, Kefaret ve Masterchef Türkiye'yi hüsrana uğrattı.
Zeynep Sinan’ı affetmekte zorlanmaktadır. Nil’in trajik ölümü Sinan’ı büyük bir bunalıma sürükler. Fulya, Emre’den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar. Ahmet, Arzu’yu ararken yaralandığı Kefaret reytinglerde dibe çakıldı.
Başta Şimal olmak üzere herkese hafızasını kaybetmiş gibi davranmaya devam eder. Ancak Şimal’in bu yalanı neden söylediğini de merak ettiği Kazara Aşk reytinglerde hüsrana uğradı.
Genç çiftlerin yanı sıra, kahveci Mesut ve Yıldız’ın da nikah tazelemesi bir birinden eğlenceli anların yaşanmasına sebep oluyor. Öte yandan Nazlı sonunda Niyazi’nin evlenme teklifini kabul ederek, Niyazi’ye büyük bir mutluluk yaşattığı Seksenler reytinglerde umduğu sonucu bulamadı.
'MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken dün akşam renkli anlar yaşandı. Sevilen program reytinglerde hüsrana uğradı.