Seksenler Kazara Aşk Sen Çal Kapımı Çok Güzel Hareketler 2'ye reyting şoku! Zirve bakın kimin
12 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Kazara Aşk, Çok Güzel Hareketler 2, Sen Çal Kapımı, Seksenler'i hüsrana uğrattı.
Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünün anlatıldığı Kazara Aşk reytinglerde hüsrana uğradı.
Kanal D'nin vazgeçilmez programlarından Çok Güzel Hareketler 2 dün akşam yayınlanan özel bölümüyle reytinglerde dibe çakıldı.
Rukiye yeni gelin Amelie’nin Çağatay’a karşı yaptığı sevgi dolu hareketlerden rahatsız olmuştur. Bu durumu Çağatay’a anlatır. Çağatay yine annesi ve eşi arasında kaldığı Seksenler reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Büyük bir masada tüm aile yemek yerken Kiraz'ın çocuk nasıl olur sorusu gergin anlar yaşatır. Öte yandan Kiraz'ın sürekli kardeş istemesi Eda ve Serkan'ı oldukça sıkıştırdığı Sen Çal Kapımı reytinglerde ilk 10'a giremeyen bir diğer dizi oldu.
İşte perşembe günü reytingleri...