Seksenler Kazara Aşk Sen Çal Kapımı Çok Güzel Hareketler 2'ye reyting şoku! Zirve bakın kimin

Büyük bir masada tüm aile yemek yerken Kiraz'ın çocuk nasıl olur sorusu gergin anlar yaşatır. Öte yandan Kiraz'ın sürekli kardeş istemesi Eda ve Serkan'ı oldukça sıkıştırdığı Sen Çal Kapımı reytinglerde ilk 10'a giremeyen bir diğer dizi oldu.



İşte perşembe günü reytingleri...