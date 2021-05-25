Seksenler dizisine sevilen isim geri döndü yeni hayatı ağızları açık bırakacak
Yaz sezonuyla beraber yeniden ekranlara gelecek Seksenler dizisine sevilen bir isim daha geri döndü.
TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Seksenler yakın zamanda yeniden yayınlanmaya başlayacak. Müjdeli haber aylar önce geldi ve set ortamı ayarlandı çekimler yapılıyor. Yaz boyunca haftalık dizi olarak TRT1 ekranlarında olacak. Yeni bir müjdeli haber ise sevilen oyuncunun Seksenler'e dönmesi...
Seksenler dizisinin ilk sezonlarında Fehmi ve Rukiye çiftinin oğlu Çağatay rolünde gördüğümüz İlker Ayrık, filmin senaryosundan dolayı Belçika'ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika'da olan Çağatay bu sezon diziye sürpriz bir şekilde geri dönmesi bekleniyor.
İlker Ayrık'ın Seksenler dizisine geri dönmesiyle beraber, dizide yepyeni bir hikaye de başlıyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie ile beraber Rukiye'nin karşısına çıkacak.
Karşısında yabancı bir gelin gören Rukiye'nin tepkisi ve karakterlerin başlarına gelecek olanlar ise dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor.