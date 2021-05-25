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Seksenler dizisine sevilen isim geri döndü yeni hayatı ağızları açık bırakacak

Seksenler dizisine sevilen isim geri döndü yeni hayatı ağızları açık bırakacak

Yaz sezonuyla beraber yeniden ekranlara gelecek Seksenler dizisine sevilen bir isim daha geri döndü.

Seksenler dizisine sevilen isim geri döndü yeni hayatı ağızları açık bırakacak

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Seksenler yakın zamanda yeniden yayınlanmaya başlayacak. Müjdeli haber aylar önce geldi ve set ortamı ayarlandı çekimler yapılıyor. Yaz boyunca haftalık dizi olarak TRT1 ekranlarında olacak. Yeni bir müjdeli haber ise sevilen oyuncunun Seksenler'e dönmesi...

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Seksenler dizisine sevilen isim geri döndü yeni hayatı ağızları açık bırakacak

Seksenler dizisinin ilk sezonlarında Fehmi ve Rukiye çiftinin oğlu Çağatay rolünde gördüğümüz İlker Ayrık, filmin senaryosundan dolayı Belçika'ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika'da olan Çağatay bu sezon diziye sürpriz bir şekilde geri dönmesi bekleniyor.

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Seksenler dizisine sevilen isim geri döndü yeni hayatı ağızları açık bırakacak

İlker Ayrık'ın Seksenler dizisine geri dönmesiyle beraber, dizide yepyeni bir hikaye de başlıyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie ile beraber Rukiye'nin karşısına çıkacak. 

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Seksenler dizisine sevilen isim geri döndü yeni hayatı ağızları açık bırakacak

Karşısında yabancı bir gelin gören Rukiye'nin tepkisi ve karakterlerin başlarına gelecek olanlar ise dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor. 

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