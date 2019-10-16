Seksenler dizisine flaş transfer usta isim kadroya aniden dahil oldu
İki yıl sonra TRT 1 ekranlarına geri dönen Seksenler dizisinin ilk bölümleri oldukça beğenilirken, kadroya yeni bir ismin katıldığı öğrenildi.
Yeni yayın formatıyla hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkmaya başlayan Seksenler dizisi, reytinglerde üst sıralara tırmanmayı başarmış ve olumlu yorumlar almıştı. Geniş kadrosu bulunan diziye son olarak tanıdık bir isim daha dahil oldu.
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Hafta içi her gün saat 17:00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisine usta oyuncu Erdem Baş dahil oldu. Erdem Baş, önümüzdeki bölümlerde ekran başındakilerin karşısına çıkacak.
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Peki Erdem Baş kimdir?
1978 yılında Ordu’da doğan oyuncu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü bitirmiştir.
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Zor Baba, Ayrılsak da Beraberiz, En Son Babalar Duyar gibi başarılı dizilerde oynamıştır.
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