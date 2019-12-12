Seks video kaseti sızdırılan Paris Hilton'dan o dönem için bomba açıklama

Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton 2001 yılında beraber olduğu sevgilisi Rick Salmon'la adeta bir şok yaşamış, bütün kariyeri yerle bir olma tehlikesi geçirmişti. Salomon ile beraber olduğu seks kaseti yayınlanan Hilton, o dönemle ilgili açıklamalar yaptı.