Seks video kaseti sızdırılan Paris Hilton'dan o dönem için bomba açıklama
2001 yılında o dönemki sevgilisi Rick Salomon ile seks görüntüleri satılıp, ifşa edilen Paris Hilton'dan bomba açıklamalar geldi.
Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton 2001 yılında beraber olduğu sevgilisi Rick Salmon'la adeta bir şok yaşamış, bütün kariyeri yerle bir olma tehlikesi geçirmişti. Salomon ile beraber olduğu seks kaseti yayınlanan Hilton, o dönemle ilgili açıklamalar yaptı.
Olay seks kadeti Paris Hilton ve Rick Salomon ayrıldıktan sonra "One Night in Paris" (Paris'te Bir Gece) ismiyle satılmış ve büyük yankı uyandırmıştı.
O kasetin hayatındaki en büyük pişmanlığı olduğunu belirten 36 yaşındaki Hilton, kasetin satışının da rızası dahilinde olmadığını özellikle vurgulamıştı.
Paris Hilton, seks videosunun sızdırıldığı anla ilgili açıklamalar yaptı. Paris Hilton, Los Angeles Times ile yaptığı röportajda hayatındaki bu kısmıyla ilgili "utanç duyduğunu" ve "utandığını" açıkladı.