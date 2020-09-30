Seks tarikatı hakkında korkunç detaylar ortaya çıktı! Herkesi şoke etti
ABD'de kişisel gelişim grubu adı altında kurulan ancak 'seks tarikatı' olduğu ortaya çıkan Nxivm hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.
Bir "efendi ve köle" sistemi olan seks tarikatı Nxivm hakkında atılan bir imza ile iki korkunç olay yeniden gündeme geldi. Bir tarafta dünyanın en çok konuşulan cinayetlerinden biri, diğer tarafta kazdıkça korkunç yeni detaylara ulaşılan sapkın tarikat hakkında gün yüzüne çıkan yeni bilgiler herkesi şoke etti.
Efendi-köle sistemine bağlı olan ve bir "kişisel gelişim grubu" olduğu iddia edilerek yürütülen seks tarikatı Nxivm 20 yıl boyunca varlığını sürdürmüştü.
Kadınlar rıza göstermişti: Forbes dergisine göre yetkililer, Nxivm'in faaliyetlerinden 2003 yılında kaygılanmaya başlamıştı. Ancak New York Times gazetesi, şikayetlerin araştırılması girişimlerinin, kadınların rıza gösterdiğini ya da hukuki boşlukların harekete geçmeyi önlediğini söyleyen yetkililer tarafından engellendiğini yazmıştı.
Kişisel gelişim grubu: Raniere 20 yıl boyunca, bir "kişisel gelişim grubu" olduğunu iddia eden ve binlerce takipçisi bulunan Nxivm'in liderliğini yürüttü.