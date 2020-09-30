Seks tarikatı hakkında korkunç detaylar ortaya çıktı! Herkesi şoke etti

Bir "efendi ve köle" sistemi olan seks tarikatı Nxivm hakkında atılan bir imza ile iki korkunç olay yeniden gündeme geldi. Bir tarafta dünyanın en çok konuşulan cinayetlerinden biri, diğer tarafta kazdıkça korkunç yeni detaylara ulaşılan sapkın tarikat hakkında gün yüzüne çıkan yeni bilgiler herkesi şoke etti.