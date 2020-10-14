Seks kaseti ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Seren Serengil'den olay atışma

Hayatında tek bi adam vardı: Tayfur, Seren Serengil'i ""En azından benim annem çocuklarını bırakıp evliyken oyuncu bi adama kaçmadı. Üstüne bir de uyuşturucu kaçakçılığı yapan birileriyle de olmadı. Hayatında tek bi adam vardı." sözleri ile hedef almıştı.