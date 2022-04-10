Seks itirafı geldi! Maaşları öğrenince vazgeçti: Masterchef Somer Sivrioğlu: Kobra kalbi yedim tadı...
Masterchef'in sinirli şefi Somer Sivrioğlu yaptığı çarpıcı açıklamalarla hayranları şaşkına çevirdi.
TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasıyla popülerliğe kavuşan 50 yaşındaki Somer Sivrioğlu Türkiye’deki ilk restoranı Efendy’yi açtı. Sivrioğlu, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu.
* Yemek sana ne ifade ediyor?
Tutku. Hayatın anlamı. Her şey.
* Yemeği yapmak mı yoksa yemek mi senin için daha tatmin edici?
Güzel yemek yapmanın profesyonel zevki bambaşka ama ben yemek yerken de inanılmaz zevk alıyorum. Biri ruhumu besliyor, diğeri de insanları beslediğim için beni mutlu ediyor.
* Peki, bir şefi iyi yapan nedir?
Çok iyi bir gözlemci olması. İyi yemek yemeden iyi yemek yapamazsınız. Yemeyi bilmeli, lezzetleri ayırt etmeli, iyi bir araştırmacı, meraklı ve dengeli olmalısınız.
* Bir şefin 24 saati yemekle mi geçer?
Benim öyle. Eve bile gittiğimde yemekle ilgili bir belgesel açıp seyreder, sonra kendime ‘Deli misin sen’ diye sorarım. Sosyal medyaya bakarken de takip ettiğim hesaplar hep mutfakla ve yemekle ilgili.