'Seks bağımlısıydım' deyip iğrenç olayı oyuncu James Franco itiraf etti: Tamamen çıplak sahnelerde...
Son yıllarda adı genç kızlara taciz suçlamalarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu James Franco, bu konuda çarpıcı itiraflarda bulundu.
ABD’li oyuncu James Franco’nun, oyunculuk okulundaki öğrencileri taciz ettiği iddia edilmişti. 43 yaşındaki Franco, kurduğu ve yöneticilik görevi üstlendiği oyunculuk okulunda, bazı kız öğrencilerle birlikte olduğunu itiraf etti.
"Bu yanlıştı" diyen Franco, 2016 yılından bu yana seks bağımlığı tedavisi gördüğünü de sözlerine ekledi.
James Franco, tüm bu itirafları, konuk olduğu The Jess Cagle'nin podcast yayınında yaptı.
Oyuncu, kız öğrencilerle birlikte olması konusunda "Okulu açarken kadınlarla tanışmayı amaçlamadığını da ifade etti.