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Şeker'de anormal fiyat artışı ve kıtlık iddiası! Ticaret Bakanlığı şeker fabrikalarına inceleme başlattı

Şeker'de anormal fiyat artışı ve kıtlık iddiası! Ticaret Bakanlığı şeker fabrikalarına inceleme başlattı

Ayçiçek yağından sonra şekerde de yaşanan kaos sonrası Ticaret Bakanlığı hareketi geçti. Ticaret Bakanlığı rekabeti bozan faaliyetler nedeniyle şeker fabrikalarına inceleme başlattı.

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Ticaret Bakanlığı, şekerde haksız fiyat artışları içerisinde olunduğu şüphesiyle şeker fabrikalarına inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır.
 
Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı, hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz."

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