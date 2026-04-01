Şehrin Kalbinde Bir Nefes Molası: Ruhumuza İyi Gelen Kadın Dokunuşları



Bazen hayatın koşturmacasında kendimizi unutuyoruz, değil mi? Sesler birbirine karışıyor, zihnimiz hiç susmuyor. İşte tam böyle anlarda, bir elin omzumuza dokunup "Yavaşla, buradasın ve değerlisin" demesine ihtiyaç duyuyoruz.



Bugün size köşemde, ruhumuza o şefkatli dokunuşu yapan, vizyonlarıyla içimizi açan iki şahane kadın girişimciden bahsetmek istiyorum.



Bir Vizyoner: Hülya Dinç Kanat ve The Muse Dünyası



The Muse Workshop Kurucusu ve The Muse by Archangel Seyahat Acentası sahibi Hülya Dinç Kanat, modern kadının girişimci ruhunu zarafetle birleştiren bir isim. Hülya Hanım, sadece bir mekan değil, aslında bir yaşam biçimi sunuyor bize.



The Muse çatısı altında düzenlenen sanat atölyeleri, nefes ve ses terapisi kampları; insanın psikolojisine o kadar iyi geliyor ki... Hülya Hanım’ın seyahat acentasıyla birleştirdiği yurt içi ve yurt dışında düzenlenen o özel kamplardan döndüğünüzde, sanki üzerinizdeki tüm ağır yükleri bir kenara bırakmış, hafiflemiş hissediyorsunuz.



Onun bu bütüncül yaklaşımı, şehre ve insana dair en zarif yatırımlardan biri. Eğer zihninizde bir yerlerde "biraz sessizlik, biraz huzur" diye bir ses duyuyorsanız, Hülya Hanım’ın kurduğu bu dünya size o huzuru en kaliteli haliyle sunuyor.



Renklerin ve Toprağın Şifası: Sehle İnal ile Suve Seramik ve Suve Sanat



Ruhun bir diğer ilacı ise şüphesiz sanatın o iyileştirici, dönüştürücü gücü. Suve Seramik ve Suve Sanat Kurucusu, değerli Sanatçı Sehle İnal, öyle kıymetli bir işe imza atıyor ki: Resim ve Seramik Atölyeleri ile içsel terapi.

Bunu neden bu kadar önemsiyoruz biliyor musunuz? Çünkü bazen kelimelerin yetmediği yerde renkler ve çamur konuşur.



Sehle Hanım’ın rehberliğinde tuvalin başına geçtiğinizde ya da toprağa şekil verdiğinizde, sadece sanat yapmıyorsunuz; içinizdeki stresi, kaygıyı, anlatamadığınız ne varsa o sanatsal süreçte özgür bırakıyorsunuz.



Sehle İnal’ın o naif ve sanat dolu yaklaşımıyla bu atölyeler, bir hobiden çok daha fazlası; bir ruh temizliği. Sanatın sadece seyirlik değil, bizzat ruhu onaran bir güç olduğunu onunla keşfetmek paha biçilemez.



Küçük Bir Not...

Kendi hayallerinin peşinden giden ve giderken de başkalarının hayatına dokunan, onları iyileştiren kadınların varlığı ne büyük bir şans! İster The Muse’da bir nefes kampına katılın, ister Suve Seramik ve Sanat’ta ruhunuzu renklere ve toprağa teslim edin...



Önemli olan o ilk adımı atıp kendinize bu güzelliği borç bilmeniz.



Hayat, kısa bir mola ve güzel bir dokunuşla çok daha yaşanır, çok daha renkli. Kendinizi ihmal etmeyin, sevgiyle kalın…