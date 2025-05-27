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Şehri terketti bambaşka bir hayat kurdu hem huzuru hem parayı buldu

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Şehri terketti bambaşka bir hayat kurdu hem huzuru hem parayı buldu

Van'da kent yaşamını bırakıp Çatak ilçesine bağlı Övecik Mahallesi'ne yerleşen Aysel ve Kamil Işık çifti, devletten aldıkları destekle başladıkları arıcılıkta, 3 yılda kovan sayısını 350'ye çıkarmayı başardı.

Şehri terketti bambaşka bir hayat kurdu hem huzuru hem parayı buldu - Resim: 1

Kentte 13 yıl gıda ticaretiyle ilgilenen 35 yaşındaki Kamil Işık, 2007'de aynı yaştaki Aysel Işık ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten 4 çocukları olan Işık çifti, 3 yıl önce kentin gürültülü ve yoğun yaşamından uzaklaşarak Çatak ilçesinin Övecik Mahallesi'ne yerleşti.

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Şehri terketti bambaşka bir hayat kurdu hem huzuru hem parayı buldu - Resim: 2

Kente 120 kilometre mesafedeki Çatak ilçesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi arasındaki Kato Dağı eteklerinde arıcılık yapmaya karar veren çift, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün arıcılık konusundaki eğitimlerine katılarak sertifika aldı.

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Şehri terketti bambaşka bir hayat kurdu hem huzuru hem parayı buldu - Resim: 3

Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurarak 30 kovan desteğinden yararlanan çift, bu süreçte işlerini büyüterek kovan sayısını 350'ye çıkardı.

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Şehri terketti bambaşka bir hayat kurdu hem huzuru hem parayı buldu - Resim: 4

Bu sayede hem şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak doğayla iç içe zaman geçiren hem de üretim yapan çift, işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor.

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