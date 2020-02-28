Şehitlerimiz için kapıları açtık! Suriyeliler Avrupa'ya böyle gidiyor canlı izleyin

TÜRKİYE 33 askerini şehit verdiği İdlib saldırısı sonrasında sınırlarını açtı ve Suriyelileri artık engellemiyor. Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeliler akın akın sınıra gidiyor. DHA sınırdan canlı yayın veriyor.

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İdlib saldırısında 33 askerimizi şehit vermemizin ardından olanlara sessiz kalan Avrupa, mülteci kriziyle başbaşa kalacak. Türkiye sınır kapılarını açtı ve Suriyelilerin kara ile deniz yolundan gidişine artık engel olmuyor. Sınırın açıldığını duyan Suriyeliler buldukları araçlarla ya da yaya olarak sınıra akın etmeye başladı.

DHA sınıra doğru giden mültecileri canlı yayınla veriyor. İşte sınırdan gelen görüntüler:

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından sınırdaki hareketlilik gece saatlerinde başladı. İlk etapta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, Yunanistan'a gideceklerini belirterek, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na yürüdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise bir grup göçmen, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na yürüdü. Kapıkule'de yaşanan yoğunluk üzerine bazı göçmenler, yolların dışında tarlaları kullanarak, Yunanistan'a gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi. Tarlalar ve ara yolları da kullanan göçmenlerin sınıra yürüyüşü sürüyor.