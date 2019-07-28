Şehit polis Kayseri'de binlerce kişi tarafından son yolculuğa uğurlandı
İhlas Haber Ajansı
ADIYAMAN 'ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan ekip otosuna uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaralanan şehit olan polis memuru Taha Uluçay, son yolculuğa uğurlandı.
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay’ı son yolculuğuna binlerce vatandaş uğurladı.
18
Şehidin cenazesine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis memurları ile birlikte şehidin naaşını omuzladı.
28
31 yaşındaki bir çocuk babası şehit polis memuru Taha Uluçay için Kayseri Şehir Mezarlığı’ndaki Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı.
38
Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehidin babası Fahri Uluçay, kardeşi Furkan Uluçay, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
48