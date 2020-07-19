Şehit polis Erkan Gökteke'nin Bağcılar'daki evinin önünde helallik alındı
BAĞCILAR'daki saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin cenazesi helallik için evinin önüne getirildi. Tabuta şehidin annesi, babası ve eşi sarılarak hüngür hüngür ağladı. O anlar herkesi kahretti.
Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı.
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Silahlı saldırı sonucu bir polis memuru kolundan yaralanırken göğsünden vurulan Erkan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
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28 yaşındaki Erkan Gökteke'nin cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak polis aracı içinde helallik almak için Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi.
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Şehidin annesi Emine Gökteke, babası Hakkı Gökteke ve eşi Cemile Gökteke evinin önünde büyük acı yaşadı.
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