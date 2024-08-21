Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Önk için kılınan namazın ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleriyle vatandaşlar katıldı.
Şehidin ailesi ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Şehidin cenazesi kortej eşliğinde camiye getirilirken, askerler silah arkadaşlarının tabutunun başında nöbet tuttu.