'Şehit olursam cennete pide yollar mısın' yazdı şehit oldu sipariş yağıyor

Şehit haberi gelince...

Şehit Mutlu Can'ın babasının fırını olduğunu, bu sayede tanıştıklarını anlatan Bahtiyar Akman, şunları aktardı:

-"Sürekli buraya gelip pide yerdi. Vatani görevini yaparken de buraya gelmiş, pide yemiş. Gelen misafirlerimiz bize bazen not bırakıyorlar. Biz de onları buradaki bir masamızda saklıyoruz. O da bu notu yazıp bırakmış. Tabi şehit olduğu haberini duyduktan sonra bu notu aklıma geldi. Hemen koyduğum yerden elime aldım, çok duygulandım.