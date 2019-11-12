'Şehit olursam cennete pide yollar mısın' yazdı şehit oldu sipariş yağıyor
SAMSUN Bafralı şehit Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin ortaya çıkan 'pide notu'na sipariş yağıyor.
Suriye'nin Azez kentindeki Melkiye askeri üs bölgesine, 11 Ekim'de teröristlerce düzenlenen havan saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü hastanede, 21 Ekim'de şehit oldu.
Meşeci'nin, saldırıdan 2 ay önce memleketi Samsun'un Bafra ilesinde gittiği pideciye ‘Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim' yazılı notu bıraktığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan not üzerine çok sayıda kişi, Bahtiyar Akman'a ulaşıp, parasını ödeyerek, siparişini verdiği pidelerin şehit Meşeci adına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istiyor.
Şehidin cenazesinde ve mevlidinde pide dağıtan Bahtiyar Akman, almaya devam ettiği pide siparişlerini de ihtiyaç sahiplerine veriyor.
Şehit haberi gelince...
Şehit Mutlu Can'ın babasının fırını olduğunu, bu sayede tanıştıklarını anlatan Bahtiyar Akman, şunları aktardı:
-"Sürekli buraya gelip pide yerdi. Vatani görevini yaparken de buraya gelmiş, pide yemiş. Gelen misafirlerimiz bize bazen not bırakıyorlar. Biz de onları buradaki bir masamızda saklıyoruz. O da bu notu yazıp bırakmış. Tabi şehit olduğu haberini duyduktan sonra bu notu aklıma geldi. Hemen koyduğum yerden elime aldım, çok duygulandım.