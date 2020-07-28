Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı gözyaşları sel oldu

Şehit Ulaştırma Er Mayendağı'nın cenazesi, ilk olarak Hürriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada Kuran-ı Kerim okunup, yakınlarından helallik alındı. Ardından Mayendağı için Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi.