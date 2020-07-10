Şehit Halil Tuna Akgöz gözyaşları içine son yolculuğuna uğurlandı!

JANDARMA TİŞÖRTÜNÜ GİYEREK UĞURLADILAR

Törene eşi Canan ve oğlu Alper, şehit Akgöz'ün kamuflaj tişörtüyle, diğer oğlu Basri ise kepini giyerek katıldı. Cenazede Canan Akgöz, oğulları Alper ve Basri'ye sarılarak gözyaşı döktü. Canan Akgöz, eşinin tabutunda bulunan fotoğrafını öperken gözyaşlarına boğuldu.