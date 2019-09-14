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Şehit güvenlik korucusu babasıyla aynı kaderi paylaştı

MARDİN'in Ömerli ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Emen (37), tedavi gördüğü hastanede babasının ölüm yıl dönümünde şehit düştü.

Ömerli ilçesinin Tavuklu Mahallesi mevkisinde, PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcının güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildiği saldırıda yaralanan Emen, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde dün gece tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şehit Emen'in cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Ömerli ilçesinde toprağa verilecek. 

Emen'in korucu babası Mehmet Emin Emen'in de 38 yaşında, 13 Eylül 1993'te Kayaüstü mevkisinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düştüğü öğrenildi.

Ömerli ilçesine bağlı kırsal Tavuklu Mahallesi'nde, 4 Eylül'de, PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit düşmüş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

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