Şehit cenazesinde gülmeyi nasıl başardın? CHP'li vekile sert sözler
HAKKARİ'de teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz’ın cenaze töreninde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın gülerken çekilen fotoğrafı tepki çekti.
Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) kurtarılamayarak şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz Mersin Muğdat Camiinde tören düzenlendi.
116
Şehidin cenaze töreninde Mersinliler akın ederken, törende gözyaşları sel olup akarken sinir kirizleri geçiren aileyi yine protokol üyeleri sakinleştirmeye çalıştı.
216
Şehit Mustafa Korkmaz’ın gözyaşları arasında uğurlandığı sırada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in kulağına gülerken bir şeyler fısıldaması sırasında çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
316
Paylaşılan fotoğrafın altına tepkilerini gösteren vatandaşlar şunları yazdı:
416