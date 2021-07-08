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Şehit astsubay Cihan Çiftçibaşı'ya Nevşehir'de veda! Annenin feryadı içleri acıttı

Şehit astsubay Cihan Çiftçibaşı'ya Nevşehir'de veda! Annenin feryadı içleri acıttı

MARDİN'de şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı (21), memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

Şehit astsubay Cihan Çiftçibaşı'ya Nevşehir'de veda! Annenin feryadı içleri acıttı

Kızıltepe ilçesindeki Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca, teröristlerce saldırı yapıldı. Araçta bulunan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçibaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

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Şehit astsubay Cihan Çiftçibaşı'ya Nevşehir'de veda! Annenin feryadı içleri acıttı

Şehit olan Çiftçibaşı'nın cenazesi düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine gönderildi. 

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Şehit astsubay Cihan Çiftçibaşı'ya Nevşehir'de veda! Annenin feryadı içleri acıttı

 Çakıllı köyünde kılınan cenaze namazına, Vali İnci Sezer Becel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, baba Resul Çiftçibaşı, anne Dudu Çiftçibaşı, iki kız kardeşi ve vatandaşlar katıldı.

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Şehit astsubay Cihan Çiftçibaşı'ya Nevşehir'de veda! Annenin feryadı içleri acıttı

 Cenazede Şehit Çiftçibaşı'nın yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. 

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